15:18 | ДОПИНГ

МПК выразил благодарность Макларену

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Международный паралимпийский комитет выразил благодарность независимому эксперту ВАДА Ричарду Макларену. Сегодня была опубликована вторая часть доклада Макларена.

– МПК хотел бы запротоколировать свою благодарность профессору Макларену и его команде за завершение своего исследования, – говорится в сообщении. – Полные результаты исследований просто беспрецедентны и умопомрачительны. Это удар прямо в сердце спорту, его целостности и этической составляющей.

Мы абсолютно полностью соглашаемся с профессором Маклареном в том, что лучше всего будет, если мы вместе будем пытаться починить сломанную антидопинговую систему России.

Недавно назначенная рабочая группа МПК готова к более плотной работе с Российским паралимпийским комитетом.

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