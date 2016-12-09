МПК выразил благодарность Макларену

Международный паралимпийский комитет выразил благодарность независимому эксперту ВАДА Ричарду Макларену. Сегодня была опубликована вторая часть доклада Макларена.

– МПК хотел бы запротоколировать свою благодарность профессору Макларену и его команде за завершение своего исследования, – говорится в сообщении. – Полные результаты исследований просто беспрецедентны и умопомрачительны. Это удар прямо в сердце спорту, его целостности и этической составляющей.

Мы абсолютно полностью соглашаемся с профессором Маклареном в том, что лучше всего будет, если мы вместе будем пытаться починить сломанную антидопинговую систему России.

Недавно назначенная рабочая группа МПК готова к более плотной работе с Российским паралимпийским комитетом.