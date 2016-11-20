МПК отказался от сотрудничества с комиссией Смирнова

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что Международный паралимпийский комитет отказался от совместной работы. Ранее МПК не допустил сборную России на Паралимпийские игры-2016 на основании первой части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена, который обвинил Россию в создании государственной программы махинаций с допинг-пробами во время, а также до и после Олимпийских игр-2014.

- Мы предложили свои услуги паралимпийскому комитету, но он воздерживается, - приводит ТАСС слова Смирнова. - Паралимпийский комитет - это особая история, как говорил известный поэт: "Ты на грубость нарываешься". Ему надо серьезно задуматься о своей позиции, поскольку он полностью финансируется за счет Международного олимпийского комитета. Интересно посмотреть, что будет, если он и дальше будет расшатывать позиции олимпийского движения. Почему бы тогда не организовать летние и зимние Игры самим федерациям? Решений может быть много.

Они запросили от нас полномочия, я им направил копии писем, полученных от господина Риди (главы WADA), от господина Баха (главы МОК), о том, что наша комиссия полностью соответствует антидопинговому кодексу и уставу МОК, но больше никаких вопросов не было.