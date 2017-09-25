Москва призвала ООН прокомментировать нарушения прав российских атлетов

Российская делегация на сессии Совета ООН по правам человека призвала дать оценку нарушениям прав российских спортсменов. Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Анатолий Викторов выразил надежду, что действия в отношении россиян со стороны международных федераций получат "адекватную оценку".

Напомним, что на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте ряд атлетов пропустили Олимпиаду в Рио (в частности, все тяжелоатлеты и легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной). От Паралимпиады была отстранена вся российская сборная.

- Рассчитываем, что не соответствующие универсальным общепризнанным нормам в области прав человека действия спортивных федераций, ВАДА, МПК и других международных структур, приведшие к дискриминационным нарушениям прав российских спортсменов, включая спортсменов-инвалидов, получат адекватную оценку в контексте прав человека, - цитирует ТАСС Викторова. - Две недели назад была опубликована очередная информация о том, что ни один из спортсменов, фигурировавших в нашумевшем докладе Макларена, не уличен в применении допинга. Это укрепляет сомнения в правдивости и беспристрастности расследования ВАДА.