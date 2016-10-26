12:36 | ДОПИНГ

Московская антидопинговая лаборатория в ноябре будет передана МГУ

0
0
0

Руководитель Московской антидопинговой лаборатории (антидопингового центра) Марина Дикунец сообщила, что организация официально будет передана новому учредителю – Московскому государственному университету (МГУ) уже в начале ноября. Президент России Владимир Путин 11 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта сообщил о грядущих изменениях в системе управления Московской антидопинговой лаборатории, координировать работу которой будет МГУ имени Ломоносова.

– В ближайшее время мы ожидаем соответствующего постановления правительства страны, после которого МГУ официально станет нашим учредителем, – цитирует ТАСС Дикунец. – Это должно произойти в начале ноября. После выхода постановления все здание, оборудование и все наработки будут переданы новому учредителю.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3735033

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ