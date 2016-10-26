Московская антидопинговая лаборатория в ноябре будет передана МГУ

Руководитель Московской антидопинговой лаборатории (антидопингового центра) Марина Дикунец сообщила, что организация официально будет передана новому учредителю – Московскому государственному университету (МГУ) уже в начале ноября. Президент России Владимир Путин 11 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта сообщил о грядущих изменениях в системе управления Московской антидопинговой лаборатории, координировать работу которой будет МГУ имени Ломоносова.

– В ближайшее время мы ожидаем соответствующего постановления правительства страны, после которого МГУ официально станет нашим учредителем, – цитирует ТАСС Дикунец. – Это должно произойти в начале ноября. После выхода постановления все здание, оборудование и все наработки будут переданы новому учредителю.