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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Родченкова 16 октября


Мосгорсуд 16 октября рассмотрит жалобу на заочный арест бывшего главы осковской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву. Рассмотрение назначено на 16 октября.

Царева также уточнила, что Родченков был объявлен в международный розыск до избрания заочного ареста. 

- Согласно части 5 статьи 108 УПК заочный арест избирается только в том случае, когда обвиняемый объявлен в международный розыск, - уточнила пресс-секретарь суда.

Родченкову заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Он был главным информатором в отчете Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре стало известно, что дела 95 спортсменов из 96, фигурирующих в докладе, были закрыты за недостатком доказательств.

Дополнительная информация

http://tass.ru/proisshestviya/4613237

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