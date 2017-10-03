Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Родченкова 16 октября

Мосгорсуд 16 октября рассмотрит жалобу на заочный арест бывшего главы осковской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву. Рассмотрение назначено на 16 октября.

Царева также уточнила, что Родченков был объявлен в международный розыск до избрания заочного ареста.

- Согласно части 5 статьи 108 УПК заочный арест избирается только в том случае, когда обвиняемый объявлен в международный розыск, - уточнила пресс-секретарь суда.

Родченкову заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Он был главным информатором в отчете Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В сентябре стало известно, что дела 95 спортсменов из 96, фигурирующих в докладе, были закрыты за недостатком доказательств.