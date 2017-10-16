Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова

Мосгорсуд признал законным заочный арест информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, информирует "Р-Спорт".

- Решение Басманного суда Москвы о заочном избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, - огласил решение судья.

Бывшему главе московской антидопинговой лаборатории заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По данным СК РФ, он давал спортсменам допинг под видом витаминов, а те якобы не знали, какие именно препараты принимают.

Срок ареста установлен на два месяца с моменты его возможного задержания. Родченков объявлен в международный розыск.