14:18 | ДОПИНГ

Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова


Мосгорсуд признал законным заочный арест информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, информирует "Р-Спорт".

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Родченков заскучал и вышел из тени

- Решение Басманного суда Москвы о заочном избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, - огласил решение судья.

Бывшему главе московской антидопинговой лаборатории заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По данным СК РФ, он давал спортсменам допинг под видом витаминов, а те якобы не знали, какие именно препараты принимают.

Срок ареста установлен на два месяца с моменты его возможного задержания. Родченков объявлен в международный розыск.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20171016/1127257312.html

Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий