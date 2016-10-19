11:43 | ДОПИНГ

Мордовия подпишет с РУСАДА соглашение о борьбе с допингом

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Министр физической культуры и спорта Мордовии Владимир Киреев подчеркнул, что правительство республики в ноябре планирует подписать соглашение с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил пятерых атлетов, четверо из них – Иван Носков, Михаил Рыжов, Денис Стрелков и Эльмира Алембекова – являются представителями мордовской школы спортивной ходьбы.

– Мордовия станет вторым российским регионом, который подпишет такое соглашение с РУСАДА, – приводит ТАСС слова Киреева. – Первым была Ульяновская область. Рассчитываем, что соглашение будет подписано уже в ноябре.

CAS дисквалифицировал пятерых российских ходоков за допинг

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3715857

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