Мордовия подпишет с РУСАДА соглашение о борьбе с допингом

Министр физической культуры и спорта Мордовии Владимир Киреев подчеркнул, что правительство республики в ноябре планирует подписать соглашение с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил пятерых атлетов, четверо из них – Иван Носков, Михаил Рыжов, Денис Стрелков и Эльмира Алембекова – являются представителями мордовской школы спортивной ходьбы.

– Мордовия станет вторым российским регионом, который подпишет такое соглашение с РУСАДА, – приводит ТАСС слова Киреева. – Первым была Ульяновская область. Рассчитываем, что соглашение будет подписано уже в ноябре.

CAS дисквалифицировал пятерых российских ходоков за допинг