Мониторинговая группа Совета Европы довольна реализацией Россией антидопинговой дорожной карты

Мониторинговая группа конвенции по борьбе с допингом Совета Европы в области образовательной деятельности удовлетворена выполнением Россией антидопинговой дорожной карты организации. Об этом сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Сергей Хрычиков.

Заседание мониторинговой группы проходило с 3 по 4 мая в Страсбурге.

– Группа Совета Европы осталась довольна выполнением Россией дорожной антидопинговой карты Совета Европы, – цитирует ТАСС Хрычикова. – Российская Федерация, в свою очередь, благодарна Совету Европы за поддержку и сотрудничество в рамках утвержденного плана действий в антидопинговой деятельности. В пятницу на заседании также было подтверждено, что основные задачи, которые ставились перед Россией в момент составления нашей дорожной карты, были выполнены.

Заседания исполкома ВАДА пройдет 16 мая, а 17 мая – встреча совета учредителей организации. В течении двух дней рассмотрится вопрос возможности возвращения РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу, которого организация лишилась в ноябре 2015 года.