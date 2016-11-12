19:25 | ДОПИНГ

МОК выделит ВАДА 500 миллионов долларов за активное участие в расследовании допинга в России

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МОК увеличит финансирование ВАДА на 500 миллионов долларов за активное сотрудничество в расследовании допинговых махинаций в России, утверждает insidethegames. Эти деньги поступят в специальный фонд агентства, занимающийся крупными расследованиями. Утверждается, что средства выделены за активное сотрудничество независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена с комиссиями МОК, которые также занимаются проблемой допинга в России.

Напомним, что Макларен планирует опубликовать вторую часть доклада своей комиссии о российском спорте в начале декабря 2016 года. Представители МОК жаловались на то, что дата публикации несколько раз переносилась. По их словам, это значительно затрудняет сотрудничество между комиссиями, занимающимися расследованием.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Richter-00

Нам-то что? Пусть выделяют. Может когда-нибудь поймут, что проблема эта не только российская.

19:50

Vlаdimir

Может деньги нужно выделять лишь после того как опубликованные данные будут доказаны? Или же эти 500 миллионов можно рассматривать как откуп от дальнейших фальсификаций?

19:46

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