МОК выделит ВАДА 500 миллионов долларов за активное участие в расследовании допинга в России

МОК увеличит финансирование ВАДА на 500 миллионов долларов за активное сотрудничество в расследовании допинговых махинаций в России, утверждает insidethegames. Эти деньги поступят в специальный фонд агентства, занимающийся крупными расследованиями. Утверждается, что средства выделены за активное сотрудничество независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена с комиссиями МОК, которые также занимаются проблемой допинга в России.

Напомним, что Макларен планирует опубликовать вторую часть доклада своей комиссии о российском спорте в начале декабря 2016 года. Представители МОК жаловались на то, что дата публикации несколько раз переносилась. По их словам, это значительно затрудняет сотрудничество между комиссиями, занимающимися расследованием.