МОК: "Вопрос о проведении соревнований в России остается в ведомстве федераций"

Решение о проведении турниров на территории России должны принимать соответствующие спортивные федерации. Об этом сообщил глава пресс-службы и мониторинга департамента стратегических коммуникаций Международного олимпийского комитета (МОК) Эммануэль Моро.

– Что касается соревнований, которые в настоящее время проходят или запланированы к проведению в России, это вопрос для соответствующих международных федераций, – цитирует "Р-Спорт" Моро. – Многие из них уже приняли меры и по-прежнему работают в тесном сотрудничестве с ВАДА.

Напомним, во вторник национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров на основании данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях в российском спорте.