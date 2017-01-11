13:58 | ДОПИНГ

МОК: "Вопрос о проведении соревнований в России остается в ведомстве федераций"

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Эксперты ВАДА Ричард ПАУНД и Ричард МАКЛАРЕН проделали немало работы. в результате которой на России обрушился поток допинговых обвинений.NADO лает, караван идет

Решение о проведении турниров на территории России должны принимать соответствующие спортивные федерации. Об этом сообщил глава пресс-службы и мониторинга департамента стратегических коммуникаций Международного олимпийского комитета (МОК) Эммануэль Моро.

– Что касается соревнований, которые в настоящее время проходят или запланированы к проведению в России, это вопрос для соответствующих международных федераций, – цитирует "Р-Спорт" Моро. – Многие из них уже приняли меры и по-прежнему работают в тесном сотрудничестве с ВАДА.

Напомним, во вторник национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров на основании данных доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях в российском спорте.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170111/1114784699.html

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