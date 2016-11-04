16:45 | ДОПИНГ

МОК солидарен с Россией в вопросе введения уголовной ответственности за допинг

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Как скажется новый закон на репутации российского спорта?Допингеры-уголовники. Теперь статья найдется

Международный олимпийский комитет поддерживает принятие Госдумой РФ закона об уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга. В пресс-службе организации отметили, что на олимпийском саммите 8 октября прозвучал призыв к правительствам стран принять меры по привлечению к ответственности окружения спортсменов.

- В частности, в декларации МОК по итогам саммита было сказано, что окружение спортсменов, в том числе тренеры, врачи, физиотерапевты и другие должностные лица должны быть привлечены к уголовной ответственности за распространение допинга и склонение к его употреблению, - приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК. 

По новому закону, принятому депутатами в четверг, тренеру, врачу или другому специалисту, склонившему спортсмена к употреблению допинга, может грозить штраф до 1 миллиона рублей или ограничение свободы на срок до двух лет. Кроме того, в случае тяжких последствий для спортсмена такое лицо может получить ограничение свободы на срок до трех лет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3759590

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

С кем бы заключить пари,что по этой статье никого не посадят?

17:40

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