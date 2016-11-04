МОК солидарен с Россией в вопросе введения уголовной ответственности за допинг

Международный олимпийский комитет поддерживает принятие Госдумой РФ закона об уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга. В пресс-службе организации отметили, что на олимпийском саммите 8 октября прозвучал призыв к правительствам стран принять меры по привлечению к ответственности окружения спортсменов.

- В частности, в декларации МОК по итогам саммита было сказано, что окружение спортсменов, в том числе тренеры, врачи, физиотерапевты и другие должностные лица должны быть привлечены к уголовной ответственности за распространение допинга и склонение к его употреблению, - приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК.

По новому закону, принятому депутатами в четверг, тренеру, врачу или другому специалисту, склонившему спортсмена к употреблению допинга, может грозить штраф до 1 миллиона рублей или ограничение свободы на срок до двух лет. Кроме того, в случае тяжких последствий для спортсмена такое лицо может получить ограничение свободы на срок до трех лет.