МОК: сестры Уильямс и Байлз не были уличены в употреблении допинга на Олимпиаде в Рио

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, что американские теннисистки сестры Серена и Винус Уильямс, а также их соотечественница гимнастка Симона Байлз не были уличены в допинге во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Ранее сегодня хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входят сестры Уильямс и Байлз.

ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества сестрам Уильямс и Симоне Байлз?