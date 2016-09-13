17:58 | ДОПИНГ

МОК: сестры Уильямс и Байлз не были уличены в употреблении допинга на Олимпиаде в Рио

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Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, что американские теннисистки сестры Серена и Винус Уильямс, а также их соотечественница гимнастка Симона Байлз не были уличены в допинге во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Ранее сегодня хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в число которых входят сестры Уильямс и Байлз.

 ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества сестрам Уильямс и Симоне Байлз?

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3618174

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КОММЕНТАРИИ (1)
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А-спид

Их в этом и не обвиняди. Сказали что они жрали допинг горстями ПЕРЕД олимпиадой в Рио.

18:05

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