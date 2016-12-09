МОК проведет повторный анализ 254 допинг-проб российских спортсменов

МОК на своем официальном сайте опубликовал официальное заявление, посвященное второй части доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

"МОК проведет повторный анализ всех 254 допинг-проб мочи, взятых у российских спортсменов во время Олимпийских игр-2014 в Сочи, поскольку в мандат профессора Ричарда Макларена не входит полная перепроверка образцов. Все 63 допинг-пробы крови, взятых у российских спортсменов во время Олимпийских игр-2014 в Сочи, уже перепроверены МОК при участии профессора Макларена и дали отрицательный результат", - говорится в заявлении на официальном сайте МОК.