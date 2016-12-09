МОК продолжит сотрудничество с Маклареном по российскому допингу

Международный олимпийский комитет на сайте организации опубликовал официальное заявление по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Международный олимпийский комитет благодарит профессора Ричарда Макларена и его команду за проделанную работу и данные, полученные по итогам его расследования. Подробно изложенные результаты показывают, что имело место нападение на олимпийские ценности и весь мировой спорт.



Сотрудничество МОК с профессором Маклареном будет продолжаться. Организация высоко ценит приверженность канадского специалиста олимпийским идеалам и его поддержку в работе двух комиссий.



В частности, во второй части доклада Макларена сообщается о том, что следственная комиссия под председательством Самуэля Шмидта обнаружила серьезные нарушения со стороны российских спортсменов, представляющих летние и зимние виды спорта, а также со стороны официальных лиц из Министерства спорта.



Дисциплинарная комиссия под председательством Дениса Освальда перепроверит допинг-пробы всех российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи, - говорится в первой части заявления.