МОК повторно проанализировал все пробы мочи российских спортсменов с Игр-2014

Международный олимпийский комитет (МОК) повторно проанализировал все 254 пробы мочи, взятые у российских спортсменов во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, информирует пресс-служба организации. О результатах проверки не сообщается.

Кроме того, МОК перепроверил 195 проб из 1710, взятых во время зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Отмечается, что были проанализированы в том числе образцы всех медалистов и всех российских спортсменов. У одного спортсмена было обнаружено три неблагоприятных аналитических вывода, и сейчас принимается решение относительно его результатов на турнире.