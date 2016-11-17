МОК, помимо россиян, дисквалифицировал еще 12 спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК), помимо аннулирования результатов Олимпиады-2008 у четырех российских спортсменов (Дмитрий Лапиков, Хаджимурат Аккаев, Хасан Бароев и Елена Слесаренко), после перепроверки допинг-проб также дисквалифицировал еще 12 спортсменов из других стран. Полный список оглашен на официальном сайте.
В него вошли (без учета россиян):
- украинцы Денис Юрченко (прыжки с шестом, бронза), Наталья Давыдова (тяжелая атлетика, бронза, до 69 кг), Вита Паламарь (прыжки в высоту, 5-е место);
- казахстанцы Мария Грабовецкая (тяжелая атлетика, бронза, свыше 75 кг), Ассет Мамбетов (греко-римская борьба, бронза до 96 кг), Майя Манеза (тяжелая атлетика, бронза, свыше 63 кг), Ирина Некрасова (тяжелая атлетика, серебро, до 63 кг) и Владимир Седов (тяжелая атлетика, 4-е место, до 85 кг);
- азербайджанцы Низами Пашаев (тяжелая атлетика, 5-е место, до 94 кг) и Виталий Рахимов (греко-римская борьба, серебро до 60 кг);
- белоруска Ирина Кулеша (тяжелая атлетика, 4-е место, до 75 кг);
- гречанка Хрисопия Деветци (тройной прыжок, бронза).
Slim Taller
Советская школа принятия допинга никуда не делась.Деньги есть на войну.но нет на фармакологию.
22:02
Айртон
Неотвратимость наказания неизбежна!)) И через 8 лет поймают, хоть там туринаболом своим любимым обколитесь, хоть чем угодно!))
21:49
Весёлый©
Обалдеть, россиян 25 процентов! У России давно 25 от мирового ВВП? От количества нобелевских лауреатов? От рынка новых технологий? Впрочем, по миллиардерам, рынку оружия и ресурсам, не принадлежащим народу, может 25 и наберется.
21:32
maxcds
не обращайте внимания. адекватные люди всё понимают
21:25
Vlаdimir
Ни одного представителя США, Великобритании, Германии .... ШУТЫ!!!!
21:15