МОК, помимо россиян, дисквалифицировал еще 12 спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК), помимо аннулирования результатов Олимпиады-2008 у четырех российских спортсменов (Дмитрий Лапиков, Хаджимурат Аккаев, Хасан Бароев и Елена Слесаренко), после перепроверки допинг-проб также дисквалифицировал еще 12 спортсменов из других стран. Полный список оглашен на официальном сайте.

В него вошли (без учета россиян):

- украинцы Денис Юрченко (прыжки с шестом, бронза), Наталья Давыдова (тяжелая атлетика, бронза, до 69 кг), Вита Паламарь (прыжки в высоту, 5-е место);

- казахстанцы Мария Грабовецкая (тяжелая атлетика, бронза, свыше 75 кг), Ассет Мамбетов (греко-римская борьба, бронза до 96 кг), Майя Манеза (тяжелая атлетика, бронза, свыше 63 кг), Ирина Некрасова (тяжелая атлетика, серебро, до 63 кг) и Владимир Седов (тяжелая атлетика, 4-е место, до 85 кг);

- азербайджанцы Низами Пашаев (тяжелая атлетика, 5-е место, до 94 кг) и Виталий Рахимов (греко-римская борьба, серебро до 60 кг);

- белоруска Ирина Кулеша (тяжелая атлетика, 4-е место, до 75 кг);

- гречанка Хрисопия Деветци (тройной прыжок, бронза).