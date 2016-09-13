Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил факт взлома антидопинговой системы АДАМС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Ранее сегодня хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, из которых следует, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам. В их число входят теннисистки сестры Серена и Винус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Симона Байлз.

ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества сестрам Уильямс и Симоне Байлз?