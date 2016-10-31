МОК перераспределяет олимпийские медали после завершения разбирательств по допинговым делам

Международный олимпийский комитет производит перераспределение олимпийских медалей по итогам перепроверки допинг-проб совместно с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) только тогда, когда разбирательства по делу уличенного в употреблении допинга спортсмена полностью завершены, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу МОК.

Перераспределение медалей не происходит автоматически, а рассматривается в каждом конкретном случае. Однако, как правило, применяется тогда, когда атлет или команда исчерпали все возможные средства обжалования наказания и когда все процедуры по делу завершены. Тогда МОК связывается с уполномоченным НОК, который затем уведомляет спортсменов, что медаль будет перераспределена.

До "Повестки-2020", которая является стратегической дорожной картой олимпийского движения, церемонии (вручения наград новым призерам) были организованы соответствующими НОК. После появления документа акцент стал делаться на том, чтобы убедиться, что чистые атлеты получили свое признание должным образом за их достижения в более систематической и официальной манере. Каждый случай обсуждается с соответствующим НОК.

Напомним, что в мае 2016 года МОК инициировал перепроверку проб, взятых во время двух предыдущих летних Олимпийских игр. Среди тех, чьи пробы оказались положительными, 18 россиян. В итоге МОК объявил о дисквалификации ряда российских спортсменов и о лишении их наград с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне. Пока никто из них не вернул медали.