19:55 | ДОПИНГ

МОК перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с ОИ-2012

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах собщил, что в организации перепроверят все допинг-пробы российских спортсменов начиная с Олимпиады-2012. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– МОК перепроверит все образцы российских спортсменов начиная с Олимпиады в Лондоне. Доклад профессора Ричарда Макларена говорит о том, что была произведена атака на чистоту в мире спорта, – приводит Reuters слова Баха. – Все виновные, кто принимал участие в скандале с допингом, должны пожизненно быть отлучены от участия в Олимпиаде.

В докладе Ричарда Макларена утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами начиная с 2012 года были замешаны более тысячи наших спортсменов из 30 видов спорта.

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