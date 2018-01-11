МОК отказался комментировать расследование Fancy Bears о докладе Макларена

МОК отказался комментировать публикации хакерской группы Fancy Bears о докладе Ричарда Макларена по ситуации с допингом в России.
"Мы не комментируем предположительные утечки", - приводит "Р-Спорт" заявление пресс-службы МОК.
Напомним, что 10 января хакерская группа Fancy Bears опубликовала расследование, в котором говорится, что целями доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена могли быть отстранение сборной России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/olympic_games/20180111/1131014650.html
Материалы других СМИ
mobile_actor
Как и следовало ожидать, гора "мишек" в итоге родила мышь.
15:12
_Металлург_
Valdis_75... В штатах многие дети страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Такой диагноз ставят в учебных заведениях ребенку в том случае, когда он ведет себя не как положено, если он например бегает в перерывах между занятиями. При этом назначаются лекарства и попробуй их не давать ребенку. Ну и некоторые запрещенные препараты можно прописывать людям, страдающим такими "заболеваниями". Так что все законно, это же не мельдоний.
13:29
_Металлург_
Если они будут комментировать, то будет написано больше статей, а им это нужно? По тихому на тормозах спустят.
13:17
huginnn
Это русские хакеры виноваты. Или ливанские террористы?
13:08
Valdis_75
Еще бы. Также как и раньше в ВАДА отказались комментировать безобразие с TUE выданных практически всей сборной США на ОИ в Рио (видимо самая больная нация), а также с зимней сборной Норвегии.
13:03