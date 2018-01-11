МОК отказался комментировать расследование Fancy Bears о докладе Макларена

МОК отказался комментировать публикации хакерской группы Fancy Bears о докладе Ричарда Макларена по ситуации с допингом в России.

"Мы не комментируем предположительные утечки", - приводит "Р-Спорт" заявление пресс-службы МОК.

Напомним, что 10 января хакерская группа Fancy Bears опубликовала расследование, в котором говорится, что целями доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена могли быть отстранение сборной России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.