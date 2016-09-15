МОК осудил взлом базы данных ВАДА

МОК осудил хакеров, взломавших базу данных ВАДА и опубликовавших данные о применении рядом спортсменов запрещенных препаратов. В них утверждалось, что агентство разрешало принимать препараты теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн по медицинским показателям. В четверг также стало известно о положительных допинг-пробах 25 спортсменов, включая российского боксера Мишу Алояна.

"Мы не можем комментировать документы, которые были незаконно получены из системы АДАМС. МОК категорически осуждает такие методы, которые явно стремятся очернить репутацию "чистых" спортсменов. МОК сотрудничает с ВАДА, и есть полная уверенность в его видении ситуации. В то же время МОК проверяет свои системы, чтобы предпринять все необходимые профилактические меры. Все эти действия происходят в тесном сотрудничестве с ВАДА", - приводит "Р-Спорт" заявление пресс-службы ВАДА.