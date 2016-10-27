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МОК лишил медалей Олимпиады-2012 трех казахстанских тяжелоатлеток

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Международный олимпийский комитет принял решение лишить медалей тяжелоатлеток из Казахстана Зульфию Чиншанло, Майю Манезу и Светлану Подобедову, сообщает пресс-служба организации. В результате перепроверки их допинг-проб, сданных во время Игр-2012 в Лондоне, был найден запрещенный препарат станозолол.

Зульфия Чиншанло завоевала золото в категории до 53 кг, Майя Манеза – в категории до 63 кг, а Светлана Подобедова – в категории до 75 кг. В ближайшее время будут пересмотрены результаты соревнований и названы новые обладатели медалей.

Кроме того, МОК аннулировал результаты белорусских спортсменов – Дины Сазановец (четвертое место в категории до 69 кг), Евгения Жерносека (девятое место в категории более 105 кг) и Марины Шкеманковой (бронза в категории до 69 кг). В их пробах также были найдены запрещенные стероиды.

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