МОК лишил Лысенко золота Олимпийских игр-2012

Российская метательница молота Татьяна Лысенко лишена золота Олимпийских игр-2012, сообщает официальный сайт МОК. В ходе повторной перепроверки проб, сданных во время Игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012, в пробе 33-летней российской спортсменки были найдены следы запрещенного вещества туринабола.

МОК дисквалифицировал Лысенко и потребовал вернуть золотую медаль Игр-2012, памятный значок и диплом победительницы. Решение вступает в силу незамедлительно.