18:27 | ДОПИНГ

МОК лишил Лысенко золота Олимпийских игр-2012

Татьяна ЛЫСЕНКО. Фото REUTERS
Татьяна ЛЫСЕНКО. Фото REUTERS
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Российская метательница молота Татьяна Лысенко лишена золота Олимпийских игр-2012, сообщает официальный сайт МОК. В ходе повторной перепроверки проб, сданных во время Игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012, в пробе 33-летней российской спортсменки были найдены следы запрещенного вещества туринабола.

МОК дисквалифицировал Лысенко и потребовал вернуть золотую медаль Игр-2012, памятный значок и диплом победительницы. Решение вступает в силу незамедлительно.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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staerswimmer23

р

19:40

Andvaraforce

каким-то допотопным туринаболом, который сто лет не выводится. на что она надеялась???

19:24

karlikf1

Интересно: машину, премиальные бабосы, кв-ру - тоже должна вернуть?

19:04

Айртон

Без допинг-теста всё видно.)

18:43

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