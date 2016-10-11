МОК лишил Лысенко золота Олимпийских игр-2012

Российская метательница молота Татьяна Лысенко лишена золота Олимпийских игр-2012, сообщает официальный сайт МОК. В ходе повторной перепроверки проб, сданных во время Игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012, в пробе 33-летней российской спортсменки были найдены следы запрещенного вещества туринабола.
МОК дисквалифицировал Лысенко и потребовал вернуть золотую медаль Игр-2012, памятный значок и диплом победительницы. Решение вступает в силу незамедлительно.
staerswimmer23
р
19:40
Andvaraforce
каким-то допотопным туринаболом, который сто лет не выводится. на что она надеялась???
19:24
karlikf1
Интересно: машину, премиальные бабосы, кв-ру - тоже должна вернуть?
19:04
Айртон
Без допинг-теста всё видно.)
18:43