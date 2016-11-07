МОК и ВАДА высказались за скорейшее восстановление РУСАДА

Президент ОКР Александр Жуков после встречи в Лозанне с членами МОК, входящими в Совет учредителей ВАДА, сообщил, что они высказались за скорейшее восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА). РУСАДА в настоящий момент не имеет аккредитации ВАДА, поэтому лишено возможности полноценного функционирования.

- Для нас сейчас главная задача - восстановить все эти структуры, чтобы они работали в нормальном режиме, - цитирует ТАСС Жукова. - В этом году весь антидопинговый контроль в России осуществляло UKAD (Антидопинговое агентство Великобритании), две иностранные структуры занимаются забором допинг-проб, а мы за все это платим. Они взяли за год всего полторы тысячи проб, а РУСАДА в свое время за тот же период брало 20 тысяч.

Сейчас допинг-контроль не доходит ни до юношеских, ни до внутренних соревнований - тестируют только сборные. Этого недостаточно для эффективной борьбы с допингом. На следующий год нам предлагают шесть тысяч проб, и за это нам опять придется платить немалые деньги. С другой стороны, шесть тысяч проб для такой большой страны, как Россия, очень мало.

Поэтому мы предлагаем все быстро восстановить - лабораторию и РУСАДА, тем более, что в РУСАДА уже с весны работают два иностранных специалиста. Мы абсолютно открыты для любого сотрудничества, поэтому я обратился к ним как членам Совета учредителей ВАДА с просьбой сделать все так, чтобы РУСАДА и антидопинговая лаборатория быстрее были восстановлены в своих правах. И они поддерживают меня в этом.