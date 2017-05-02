МОК и ВАДА договорились усилить сотрудничество по изучению доклада Макларена

Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и независимый эксперт агентства Ричард Макларен договорились усилить сотрудничество по изучению данных из доклада Макларена. В ходе дискуссии Крейг Риди и Томас Бах выразили признательность Макларену за работу по подготовке доклада, также стороны договорились усилить сотрудничество по изучению фактов, приведенных в документе.

Также было отмечено, что решение относительно российских спортсменов, которые могли получить выгоду из допинговой ситуации в России, по-прежнему находится в ведении международных спортивных федераций.

– Встреча была очень конструктивной и плодотворной, – приводит официальный сайт МОК слова Баха. – После откровенного обсуждения мы полны решимости тесно сотрудничать в вопросах борьбы с допингом. Наша цель состоит в том, чтобы защитить "чистых" спортсменов и не допустить повторения манипуляций с допинг-пробами.