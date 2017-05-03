МОК еще не закончил перепроверку допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) еще не завершил перепроверку допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу комитета.

МОК в декабре открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи. Также было объявлено, что будут перепроверены пробы всех россиян, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов.

"Перепроверка допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи еще продолжается. Мы объявим о результатах в надлежащее время", - говорится в сообщении МОК.

Напомним, что в декабре была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, где утверждалось о системе манипуляций с допинг-пробами в российском спорте, в том числе и на Играх в Сочи.