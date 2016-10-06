17:50 | ДОПИНГ

Минспорта РФ выйдет из состава учредителей РУСАДА

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Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, Минспорта выйдет из состава учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), так как таково требование, изучается вопрос, как этот процесс можно осуществить. В сентябре глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов заявил, что РУСАДА сменит совет учредителей и, возможно, совет директоров. Позже вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что правительство РФ в ближайшее время примет решение о выводе министерства спорта из числа учредителей РУСАДА.

– Выйдем из состава учредителей РУСАДА, раз от нас этого требуют, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Изучаем вопрос, как РУСАДА будет существовать. Мы готовы идти на это.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161006/1110412962.html

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