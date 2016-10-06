Минспорта РФ выйдет из состава учредителей РУСАДА

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, Минспорта выйдет из состава учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), так как таково требование, изучается вопрос, как этот процесс можно осуществить. В сентябре глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов заявил, что РУСАДА сменит совет учредителей и, возможно, совет директоров. Позже вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что правительство РФ в ближайшее время примет решение о выводе министерства спорта из числа учредителей РУСАДА.

– Выйдем из состава учредителей РУСАДА, раз от нас этого требуют, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Изучаем вопрос, как РУСАДА будет существовать. Мы готовы идти на это.