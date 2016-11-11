19:22 | ДОПИНГ

Минспорта подготовил проект приказа об утверждении запрещенных веществ в спорте

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Министерство спорта России подготовило проект приказа об утверждении субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, информирует портал правовой информации. Приказ должен вступить в силу 1 января 2017 года.

Ранее Госдума приняла закон об уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга. В одном из пунктов отмечается, что антидопинговые правила нарушены не будут, если на момент их совершения имелось разрешение на терапевтическое использование запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, выданное ВАДА.

Дополнительная информация

http://pravo.gov.ru/index.html

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