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Минспорта ожидает прорывов в восстановлении прав ВФЛА и ФТАР

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Заместитель министра спорта Павел Новиков подчеркнул, что организация в ближайшее время ждет прорывов в вопросах восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

В 2015 году комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) временно отстранила ВФЛА.

Из-за этого российские легкоатлеты не были допущены до международных соревнований, в том числе и Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Тяжелоатлеты также не приняли участия в Играх-2016 в Бразилии из-за череды допинговых скандалов.

- Павел Анатольевич (Колобков, новый глава министерства спорта. - Прим. "СЭ") был в курсе всех этих историй (взаимоотношений России и ВАДА. - Прим. "СЭ"), работая заместителем министра. Эта работа никоим образом не приостанавливалась, она продолжается в том же русле, в котором велась, - приводит "Р-Спорт" слова Новикова. - Тем более что преемственность той политики, которую вел Виталий Мутко, существует в Минспорте и сейчас. Между двумя руководителями есть понимание, работа продолжается. И, я так думаю, в ближайшее время увидим прорывы как в отношении ВФЛА, так и в отношении ФТАР.

Новиков добавил, что, по его мнению, ни ИААФ, ни Международный паралимпийский комитет (IPC) не пришлют российской стороне никаких новых критериев для их восстановления в правах.

- Проблема, к сожалению, чисто политическая. Как я понимаю, надо было к нам прицепиться, вот и прицепились. Критериев нет и, думаю, не будет. Наши сборные, наши спортсмены наиболее чисты и прозрачны сейчас. Мы в этом плане на голову выше всех федераций других стран, - подытожил Новиков.

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http://rsport.ru/athletics/20161028/1111439350.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Max2015

преемственность политики подмены проб есть и она продолжается, но непременно будет прорыв! один руководитель компетентнее и адекватнее другого)

10:55

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