Минспорт заявил об отсутствии государственных программ поддержки допинга в спорте

Министерство спорта РФ выпустило заявление в связи с публикацией второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В нем, в частности, подчеркиваются меры, нацеленные на борьбу с допингом, которые были приняты после публикации первой части расследования.

"Минспорт со всей ответственностью заявляет об отсутствии государственных программ поддержки допинга в спорте. Минспорт продолжает борьбу с допингом с позиции нулевой терпимости. Мы реализуем меры по предотвращению допинга в спорте в соответствии с международной конвенцией ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте и конвенцией против применения допинга Совета Европы.



Они включают законодательное закрепление запрета допинга в спорте, координацию всех заинтересованных организаций РФ с целью борьбы против допинга в спорте, проведения образовательной и научной деятельности и обеспечения деятельности национальных антидопинговых организаций. В настоящее время в РФ введена уголовная ответственность за склонение тренером, специалистом по спортивной медицине либо другим специалистом спортсменов к использованию субстанций и/или методов, запрещенных в спорте.



Реализация вышеуказанных обязательств является государственной политикой (программой страны) в части борьбы с допингом. Компетентные органы РФ проводят расследование по всем фактам и обстоятельствам, изложенным в первой части доклада Макларена. Минспорт России готов к сотрудничеству и взаимодействию с международными организациями по усовершенствованию и мировой антидопинговой программы", – говорится в заявлении.