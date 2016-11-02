Министры спорта стран Европы обсудят реформы антидопинговой системы

Министр спорта РФ Павел Колобков на заседании комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рассказал, что Совет Европы будет обсуждать изменения глобальной антидопинговой системы. Заседание министров спорта европейских стран состоится 29 ноября.

– В Будапеште состоится заседание министров спорта стран Совета Европы, где будет обсуждаться изменение мировой антидопинговой системы, – цитирует ТАСС Колобкова.

Ранее подобные изменения обсуждались на уровне МОК, а также на совещании представителей антидопинговых агентств 17 стран.