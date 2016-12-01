18:24 | ДОПИНГ

Министр спорта уверен в "чистоте" паралимпийцев

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Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что будет бороться за права спортсменов-паралимпийцев, которых обвиняют в употреблении допинга. В августе Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх. 9 декабря независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен должен опубликовать вторую часть своего доклада о допинговых махинациях в российском спорте.

– Этот год был для нас непростым, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Мы все возмущены решением, которое, безусловно, было несправедливым и необоснованным. Но мы все гордимся вами, и совместно с ПКР будем бороться за ваши права. Мы все сделаем для вас, потому что мы гордимся вашими успехами. Правда на нашей стороне. Мы все уверены в вашей чистоте и чистоте российского спорта.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20161201/1113067160.html

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