Министр спорта уверен в "чистоте" паралимпийцев

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что будет бороться за права спортсменов-паралимпийцев, которых обвиняют в употреблении допинга. В августе Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх. 9 декабря независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен должен опубликовать вторую часть своего доклада о допинговых махинациях в российском спорте.

– Этот год был для нас непростым, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Мы все возмущены решением, которое, безусловно, было несправедливым и необоснованным. Но мы все гордимся вами, и совместно с ПКР будем бороться за ваши права. Мы все сделаем для вас, потому что мы гордимся вашими успехами. Правда на нашей стороне. Мы все уверены в вашей чистоте и чистоте российского спорта.