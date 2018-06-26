Министр спорта Польши хочет возглавить ВАДА

Министр спорта Польши Витольд Банка намерен баллотироваться в президенты ВАДА. На выборах в следующем году 33-летний экс-легкоатлет должен составить конкуренцию вице-президенту ВАДА норвежке Линде Халлеланд, которая в мае объявила о намерениях баллотироваться на президентский пост.

– ВАДА теряет свое единство, – цитирует AFP Банку. – Я хочу построить мосты между правительствами стран и спортивным движением, найти компромисс. ВАДА было создано в 1999 году, чтобы никто не оказался в проигрыше. Мы должны уважать друг друга и вместе работать над укреплением системы. Нужно решить многие вопросы, найти выход из ситуации вокруг России, которая зашла в тупик.