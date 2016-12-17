Министр спорта Белоруссии: "CAS специально затягивает решение по гребцам"

Министр спорта и туризма Белоруссии Александр Шамко считает, что Международная федерация тяжелой атлетики в рамках пресечения использования допинга может "отдать в жертву" пару-тройку стран, среди которых Белоруссия.

– Некоторые международные федерации в своей мнимой борьбе с запрещенными препаратами попросту устраняют неугодных конкурентов и, напротив, защищают интересы иных сборных, – приводит Рressbal слова Шамко. – Несмотря на наличие четкого порядка, проба показала положительный результат – ты отстраняешься от соревнований.

Вы же видите ситуацию с гребцами. Почему затягивается публикация решения CAS? Чтобы максимально упал градус интереса к проблеме в медийном поле и чтобы она не привлекала внимания общественности.

Решение о правомерности годичной дисквалификации мужской сборной Белоруссии по гребле CAS озвучит 6 января 2017 года.