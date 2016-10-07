Министерство спорта России с 8 октября выходит из состава членов РУСАДА

Министерство спорта России с 8 октября выходит из состава членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ.

В сентябре глава независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов заявил, что РУСАДА сменит совет учредителей и, возможно, совет директоров. Также он сказал, что новое российское антидопинговое агентство получит независимое финансирование, никаких посредников быть не должно. В четверг министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что Минспорт РФ выйдет из состава учредителей РУСАДА, так как таково требование.

"В целях придания большей независимости и транспарентности ассоциации Российское антидопинговое агентство "РУСАДА" Минспорт России с завтрашнего дня выходит из состава членов организации. Минспорт России заявляет о своей полной приверженности идеалам честного спорта и выражает уверенность в том, что "РУСАДА", на которое нет никаких административных рычагов влияния, в скором времени восстановит свою полную функциональность", – сообщили в пресс-службе министерства.