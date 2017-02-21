Михаил Прохоров: "ВАДА ведет с Россией полноценную войну"

Владелец клуба НБА "Бруклин", бывший президент СБР Михаил Прохоров в резкой форме раскритиковал работу ВАДА в отношении России. По мнению бизнесмена, Всемирное антидопинговое агентство использует допинговые проблемы в России как "громоотвод", чтобы отвести внимание от скандала с терапевтическими исключениями для ряда ведущих атлетов мира.

– ВАДА ведет с Россией полноценную войну с использованием политических, информационных, финансовых, агентурных и прочих ресурсов, а мы войну не ведем и даже к ней не готовимся, – цитирует "Коммерсант" Прохорова. – Почему мы оказались в таком положении, сейчас не так уж важно, важно другое – почему ВАДА ведет войну? Ответ очень прост – ВАДА попало в очень сомнительное положение, когда хакеры взломали его базу и впечатляющие подробности о сомнительных терапевтических исключениях для многих элитных спортсменов стали предметом гласности. Для ВАДА нужен громоотвод, чтобы перевести общественное внимание со своих проблем на другую тему. И таким громоотводом стала Россия.

Вообще, ВАДА – крайне забавная организация. Во-первых, это вполне полуполицейская контора со своими платными агентами и сетью осведомителей; во-вторых, агентство уже давно никому не подконтрольно, включая, естественно, МОК; в-третьих, давно и исправно нарушает права человека (в данном случае спортсмена в части презумпции невиновности) и не несет никакой ответственности за свои ошибки, даже если ломает судьбу спортсмена. Вот с таким зверем мы имеем дело. Причем этот зверь кусает не только нас. Всем известен конфликт ВАДА с США, в результате которого американцы перекрыли доступ иностранным специалистам брать пробы на территории Америки. Но мы, увы, не американцы – пойдем своим путем.