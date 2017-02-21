Михаил Прохоров: "Доклад Макларена - бездоказательная клевета"

Владелец клуба НБА "Бруклин", бывший президент СБР Михаил Прохоров назвал "бездоказательной клеветой" доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В отчете говорится о беспрецедентных случаях употребления допинга многоими ведущими атлетами России. На его основании ряд российских спортсменов были отстранены от соревнований, а Россия лишилась нескольких международных турниров.

- Я ознакомился со вторым докладом "крупного специалиста по России" Ричарда Макларена – и, если опустить политкорректность, это бездоказательная клевета и чистая дымовая завеса, - цитирует "Коммерсант" Прохорова. - Совершенно неслучайно доклад был "засекречен" и заслан в международные федерации на рассмотрение и решение с параллельным диким PR-сопровождением и политическим давлением на федерации. Отсюда отстранение спортсменов от соревнований на период изучения ситуации (видимо, у бедного Макларена и всего ВАДА не было времени разобраться), отъем чемпионатов, очередные обещания новых разоблачений. С этим все ясно, неясно другое – мы-то что спим и бездействуем?! Бездействие в такой ситуации де-факто означает в общественном сознании признание вины! А, как известно, в современном насыщенном информационном поле молчание давно уже не золото.

На мой взгляд, у нас просто нет выбора и, чтобы защищать наших спортсменов, нам нужно принять вызов и дать бой ВАДА. В противном случае мы будем постоянно получать очередные возмущенные письма мировых спортсменов с требованием отстранить Россию от соревнований (на крючке у ВАДА немало таких "активистов"); иметь платных стукачей (извините, информаторов) по очередным системным разоблачениям, психологическое давление на наших спортсменов и тренеров (их можно понять – могут остаться без работы), и, конечно, будут иметь поддержку от ВАДА выступления российских спортсменов под нейтральным флагом. Вот такая "картина маслом". Если мы не начнем отвечать и бороться, международные федерации не выдержат давления и будут принимать очень жесткие решения.