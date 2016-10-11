Михаил Мамиашвили: "Принимающий допинг спортсмен должен быть нерукопожатным"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что принимающий допинг спортсмен должен быть презираем.

– Нужна наша позиция, которую мы всегда исповедовали. Человека, который принимает допинг, должны презирать, он должен быть нерукопожатным. Человек, который это делает, фактически не оставляет шанса соревноваться на равных, – сказал Мамиашвили в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24". – В том списке Макларена, который был опубликован, была и спортивная борьба. Наша дисциплина могла быть не представлена на Олимпийских играх. В нашем случае доклад оказался на сто процентов лживым. (ТАСС)