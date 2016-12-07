Михаил Мамиашвили: "Ни о каких терапевтических разрешениях речи идти не должно"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался категорически против практики выдачи терапевтических исключений спортсменам. Ранее хакерская группа Fancy Bear опубликовала результаты взлома антидопинговой системы ADAMS. Согласно документам, ряд спортсменов употребляли запрещенные препараты с разрешения ВАДА.

– Мое мнение – ни о каких терапевтических допусках, тем более в нынешних масштабах, речи идти не может и не должно, - цитирует life.ru Мамиашвили. - Сейчас это уже превращено в десятилетиями отлаживаемую систему. Надо быть слепым или идиотом, чтобы не видеть, зачем выдаются эти ТИ.

Но есть и другая, не менее острая проблема. Параллельно идет волна оголтелого вранья в адрес нашей страны и нашего спорта. До сих пор никто так внятно даже и не обосновал, почему российских паралимпийцев не допустили в Рио. Почему? Да потому что никаких причин для этого недопуска попросту не существует в природе.

Надо понимать – идет планомерная война. Стратегия наших противников очень простая. Делается клеветнический информационный вброс, западные СМИ его подхватывают – а потом международные инстанции под давлением этой оголтелой истерии принимают те или иные решения не в нашу пользу.

– Чего ожидаете от второй части доклада Ричарда Макларена, которая будет опубликована 9 декабря?

– Если там будут конкретные доказательства виновности российских спортсменов или тренеров – они понесут наказание. Послушайте, какие еще нужны гаранты борьбы с допингом в нашей стране, если сам президент РФ Владимир Путин в этой борьбе принимает активное участие! При прямой поддержке главы государства мы боролись, боремся и будем бороться с этой проблемой. Более того – недавно у нас в стране ввели уголовное наказание за склонение к применению допинга.

То, что нам пытаются инкриминировать – мол, у нас государство является частью допинговой системы – это бред сумасшедшего. А если какой-то отдельно взятый нечестный спортсмен употребляет запрещенный препарат – за это следует строгая ответственность.