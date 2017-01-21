15:13 21 января | ДОПИНГ

Михаил Мамиашвили: "Фильм телеканала ARD - выход за рамки спортивных, этических и моральных норм"

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что немецкий телеканал ARD, снявший новый фильм о допинговых нарушениях в российском спорте, вновь вышел за рамки спортивных, моральных и этических норм. В пятницу на кинофестивале "Санденс" в США состоялась премьера фильма "Икар", в котором бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

– Надо отбросить иллюзии и ответить на один вопрос: "Зачем это делается?" – приводит ТАСС слова Мамиашвили. – Мы обеими руками за искоренение допинга, мы объективно много сделали для этого, начиная от создания комиссии Смирнова и заканчивая уголовной ответственностью и тотальной разъяснительной работой. Очередной фильм – это выход за рамки спортивных, этических и моральных норм. Понятно, что надо выявлять людей, которые склоняли к употреблению допинга, но это явная попытка, целая стратегическая позиция, с которой надо бороться.

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http://tass.ru/sport/3960052

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mobile_actor

Кто бы говорил об этических нормах, только не Мамиашвили. Все эти фильмы способствуют очищению Российского спорта от допинга.

18:38 21 января

Enich

подгорает :))

16:01 21 января

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