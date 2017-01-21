Михаил Мамиашвили: "Фильм телеканала ARD - выход за рамки спортивных, этических и моральных норм"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что немецкий телеканал ARD, снявший новый фильм о допинговых нарушениях в российском спорте, вновь вышел за рамки спортивных, моральных и этических норм. В пятницу на кинофестивале "Санденс" в США состоялась премьера фильма "Икар", в котором бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

– Надо отбросить иллюзии и ответить на один вопрос: "Зачем это делается?" – приводит ТАСС слова Мамиашвили. – Мы обеими руками за искоренение допинга, мы объективно много сделали для этого, начиная от создания комиссии Смирнова и заканчивая уголовной ответственностью и тотальной разъяснительной работой. Очередной фильм – это выход за рамки спортивных, этических и моральных норм. Понятно, что надо выявлять людей, которые склоняли к употреблению допинга, но это явная попытка, целая стратегическая позиция, с которой надо бороться.