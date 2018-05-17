Михаил Дегтярев: "Процессу восстановления РУСАДА мешает кризис доверия со стороны ВАДА"

Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) идет. Однако, по его словам, на его ход неблагоприятно влияет отсутствие полного доверия к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Сегодня ВАДА приняло решение, что вернется к вопросу о восстановлении статуса РУСАДА в сентябре на очередном исполкоме организации.

- Процесс восстановления РУСАДА идет, - цитирует ТАСС Дегтярева. - От нас требуют признать тезисы доклада Ричарда Макларена, то есть государственную систему допинга, которой не существовало. Что же касается допинг-проб, то мы пока не можем их ни передать, ни допустить до них. Они - вещественные доказательства по уголовному делу, которое в производстве Следственного комитета РФ.

"Мы, кстати, уже отдавали часть проб, у нас ВАДА принимало пробирки целыми, однако потом они оказались с царапинами. Где появились эти царапины и кто испортил пробы наших атлетов, мы можем только гадать. Можно сказать, что есть кризис доверия, но он связан не с позицией России, а с позицией ВАДА. Все должны понять, что доверие - это дорога с двухсторонним движением.