Михаил Дегтярев: "После интервью Родченкова возникает вопрос, почему Запад не интересует информация о допинге еще в 20 странах"

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, комментируя очередное интервью беглого бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, отметил, что всеми этими высказываниями информатор ВАДА пытается заработать себе денег.

– Судя по всему Григорий Родченков или кто-то, кто выдает себя за него, снова пытается заработать побольше денег, пока эта тема еще вызывает хоть какой-то интерес, – отметил Дегтярев. – Однако, возможно, это не единственная причина демонстрации его внешности всему миру. Это же новость для людей с IQ ниже ноля: опасающийся за свою жизнь Родченков, сменил внешность и тут же эту новую внешность показал всем, чтобы лучше запомнили. Похоже, американцы показали измененную внешность якобы Родченкова, чтобы впоследствии сделать с ним то же самое, что с Александром Литвиненко или Борисом Березовским и свалить все на Россию. Также после нового интервью возникает вопрос – почему информация об употреблении допинга спортсменами еще 20 стран, не заинтересовала западных журналистов и ВАДА. Выводы напрашиваются сами собой. (Андрей СИЗЯКИН)