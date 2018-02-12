Михаил Дегтярев: "После интервью Родченкова возникает вопрос, почему Запад не интересует информация о допинге еще в 20 странах"

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, комментируя очередное интервью беглого бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, отметил, что всеми этими высказываниями информатор ВАДА пытается заработать себе денег.
– Судя по всему Григорий Родченков или кто-то, кто выдает себя за него, снова пытается заработать побольше денег, пока эта тема еще вызывает хоть какой-то интерес, – отметил Дегтярев. – Однако, возможно, это не единственная причина демонстрации его внешности всему миру. Это же новость для людей с IQ ниже ноля: опасающийся за свою жизнь Родченков, сменил внешность и тут же эту новую внешность показал всем, чтобы лучше запомнили. Похоже, американцы показали измененную внешность якобы Родченкова, чтобы впоследствии сделать с ним то же самое, что с Александром Литвиненко или Борисом Березовским и свалить все на Россию. Также после нового интервью возникает вопрос – почему информация об употреблении допинга спортсменами еще 20 стран, не заинтересовала западных журналистов и ВАДА. Выводы напрашиваются сами собой. (Андрей СИЗЯКИН)
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А почему претензия только к Западу? Разве Восток и Юг заинтересовались информацией о допинге в еще 20 странах? Вообще-то, если кто и должен интересоваться этими 20 странами, то это ВАДА. Но чего этот госдурик взял, что ВАДА не заинтересовалась?
22:25 12 февраля
miker65
Основной, да там 100% таких как Дегтярев сидит. Просто зоопарк для ручных попугаев самбиста.
22:24 12 февраля
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:57 12 февраля
Опытный 63
Абсолютно прав.
18:05 12 февраля
PLUT-IN
А почему России плевать на допинг в ней самой?
17:54 12 февраля
Основной
У них там в госдуме у всех что ли мозги отнимают??
17:49 12 февраля
Revelator78
Потому что #КРЫМНАШ#, видимо не все догадались еще.
17:28 12 февраля