Михаил Дегтярев: "Макларен не сказал ничего нового про допинг в России"

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил мнение, что Ричард Макларен не предоставил в своем отчете никакой конкретной информации о допинге в российском спорте. Во второй части доклада, представленной сегодня, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди них - олимпийские чемпионы и призеры Сочи-2014.

"Пока в своем выступлении Макларен не сказал ничего нового про допинг в России. Некие "тысячи спортсменов", какие-то письма и свидетели. Не называет ни одной фамилии, но уже вешает ярлыки на Россию и нашу сборную команду. Шьет белыми нитками", - написал Дегтярев в своем твиттере.