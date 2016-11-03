19:22 | ДОПИНГ

Михаил Дегтярев: "Комиссия Смирнова настроена на создание жесткой системы по борьбе с допингом"

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Как скажется новый закон на репутации российского спорта?Допингеры-уголовники. Теперь статья найдется

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что независимая общественная комиссия под председательством Виталия Смирнова настроена на формирование в России одной из самых жестких систем по борьбе с допингом.

– Комиссия настроена на создание в России одной из самых жестких систем по борьбе с допингом, и мы намерены полностью прислушиваться к их рекомендациям, – приводит ТАСС слова Дегтярева на заседании Госдумы.

Независимая общественная комиссия под председательством Смирнова была создана по предложению Президента РФ Владимира Путина после обнародования доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3758112

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Бесполезно! Люди физически остановились в своём развитии! Новые средства (химические и другие неизвестные) дают людям дополнительные возможности!

20:04

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