21:43 | ДОПИНГ

МИД РФ готов оказать поддержку российской антидопинговой комиссии в решении ее задач

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Виталий СМИРНОВ."Об отсутствующих сообщим куда следует"

31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталием Смирновым, сообщает пресс-служба МИД РФ. На ней обсуждались вопросы участия государства в соблюдении международных конвенций ЮНЕСКО и Совета Европы, направленных на борьбу с применением допинга, а также взаимоотношения с МОК и ВАДА.

Виталий Смирнов проинформировал о тех усилиях, которые предпринимаются для возвращения российской антидопинговой системы в международное правовое поле. Сергей Лавров в свою очередь выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в решении стоящих перед комиссией задач.

Дополнительная информация

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2510703

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Снежик

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