МИД РФ готов оказать поддержку российской антидопинговой комиссии в решении ее задач

31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталием Смирновым, сообщает пресс-служба МИД РФ. На ней обсуждались вопросы участия государства в соблюдении международных конвенций ЮНЕСКО и Совета Европы, направленных на борьбу с применением допинга, а также взаимоотношения с МОК и ВАДА.

Виталий Смирнов проинформировал о тех усилиях, которые предпринимаются для возвращения российской антидопинговой системы в международное правовое поле. Сергей Лавров в свою очередь выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в решении стоящих перед комиссией задач.