МГУ просит помощи для реконструкции здания под антидопинговую лабораторию

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что университету требуется помощь в реконструкции здания, которое было выделено под антидопинговую лабораторию. Руководитель просит о включении здания в федеральную адресную программу для ускорения его реконструкции, чтобы начать полноценную работу по согласованию с WADA.

– По поручению президента нам предстоит создать Национальную антидопинговую лабораторию, – цитируют РИА "Новости" Садовничего. – Это открывает перед нами новые возможности, в том числе по проведению научных исследований. Эта лаборатория органически вольется в наш медцентр, факультеты и будет окружена научной работой, а не только анализом. Мы готовы и выполняем это поручение президента и уже создали ученым советом эту антидопинговую лабораторию.

Мы предлагаем разместить ее на территории Московского университета. У нас есть очень хорошее здание, у нас имеется уже проект по его реконструкции, и единственное, что мы попросили – помочь нам войти в федеральную адресную инвестиционную программу, для того чтобы быстро реконструировать это здание, и мы полноценно начали бы функционировать, договорившись с WADA о работе допинговой лаборатории.