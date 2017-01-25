15:05 25 января | ДОПИНГ

МГУ просит помощи для реконструкции здания под антидопинговую лабораторию

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Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что университету требуется помощь в реконструкции здания, которое было выделено под антидопинговую лабораторию. Руководитель просит о включении здания в федеральную адресную программу для ускорения его реконструкции, чтобы начать полноценную работу по согласованию с WADA.

– По поручению президента нам предстоит создать Национальную антидопинговую лабораторию, – цитируют РИА "Новости" Садовничего. – Это открывает перед нами новые возможности, в том числе по проведению научных исследований. Эта лаборатория органически вольется в наш медцентр, факультеты и будет окружена научной работой, а не только анализом. Мы готовы и выполняем это поручение президента и уже создали ученым советом эту антидопинговую лабораторию.

Мы предлагаем разместить ее на территории Московского университета. У нас есть очень хорошее здание, у нас имеется уже проект по его реконструкции, и единственное, что мы попросили – помочь нам войти в федеральную адресную инвестиционную программу, для того чтобы быстро реконструировать это здание, и мы полноценно начали бы функционировать, договорившись с WADA о работе допинговой лаборатории.

Дополнительная информация

https://ria.ru/sport/20170125/1486450157.html

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