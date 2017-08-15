Международный фонд начал сбор средств в поддержку Родченкова

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получит поддержку от независимого фонда FairSport, который борется за искоренение обмана в спорте. Признания уехавшего в США Родченкова легли в основу обвинения России в создании государственной системы допинга, из-за чего, как считают в FairSport, Родченкову могут грозить проблемы.
Фонд, возглавляемый норвежским четырехкратным олимпийским чемпионом в конькобежном спорте Юханом Коссом, на сайте Go Fund Me начал сбор средств в поддержку Родченкова. Уже собрано в общей сложности почти 5,5 тысячи долларов.
– Возможно, вы уже видели документальный фильм "Икар", – говорится в сообщении на сайте сбора средств. – Главный герой фильма Григорий Родченков еще в порядке, но если верить прессе, его жизнь подвергается риску. Мы хотим помочь Григорию в его движении вперед. Безопасность Родченкова под угрозой, и он нуждается в средствах для финансирования команды юристов, которая поддерживает его.
Sobakin94
Надо Президенту фонда Юхану Коссу яйца оторвать
14:34
Gogy
Подайте на допинг бывшему торговцу допингом и серому схемнику, он не ел 6 дней...
14:33
Pleafant
В приличном обществе,таким,как Родченков,руки не подают.Проблема таких,политически ангажированных,правдолюбцев в том,что им нужна только одна ипостась Родченкова-разоблачитель.А то,что он сам внедрял допинг и делал на этом бизнес,его защитников не интересует.Родченкову опасность грозит, только если он начнёт называть конкретные фамилии чиновников и силовиков,под чьей крышей он работал.Но почему то,всех связанных с властью воров и проходимцев спокойно выпускают из страны,а потом начинают "ловить" и заочно судить.Это и Кузнецов,и Скрынник и Вороненков и тот же Родченков.Так что такие родченковы нужны,что бы периодически взбаломучивать болото вокруг Кремля.
14:27
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
ГРИША-----ВЕРИМ!!!!!!!!!!! Надо обязательно на ""ганджубарс"" проверить "блистательную лондонскую команду" -- новые хи-химикаты одни "на каждого" и одни на всех "одинаково действуют".... ЭТО типа ЭТИХ АНА--истов представляют монолитной сбродной....
14:25
top220
Сбор средств на мыло и веревку иуде)
14:17
spetrov
Следующие на очереди Л.Армстронг, Т.Гэй, Б.Джонсон, Т.Монтгомери. Надо поддержать пацанов.
14:01
veterok1969
фальшивый международный фонд помогает подлецам которые гадят россии нет пределу подлости
13:59