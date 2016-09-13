Международная федерация гимнастики не комментирует информацию о положительных допинг-пробах Байлз

Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась комментировать информацию о положительных допинг-пробах американской гимнастки четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз.

Ранее появилась информация, что Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам. Это следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bear, взломавшей базу данных ВАДА. Об этом сообщает "Р-Спорт". В их число входят, например, сестры Серена и Винус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донне.