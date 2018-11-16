Менее трети спортсменов из пула РУСАДА прошли антидопинговое обучение

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что сейчас менее трети спортсменов, входяших в национальный пул, прошли антидопинговое онлайн-обучение.

– РУСАДА активно разрабатывает программы для обучения и тестирования атлетов, – приводит ТАСС слова Пахноцкой. – Сейчас в так называемый пул национального тестирования входит 1179 спортсменов. Из них прошли обучение и получили сертификат 336 человек, что составляет 28,5 процента.

Число прошедших курсы составляет меньше трети от числа всех спортсменов, входящих в пул национального допинг-тестирования – эта проблема, которую без участия спортивных федераций не решить, и мы очень надеемся на их помощь. Важной вехой в работе РУСАДА станет визит в Москву для проведения аудита нашей организации специальной комиссии ВАДА. Ждем зарубежных коллег в гости 11-12 декабря.

Образовательная антидопинговая активность спортсменов может благотворно повлиять на успешное прохождение РУСАДА очередного аудита ВАДА. В помощь спортсменам и тренерам для оперативного решения насущных задач запущено мобильное приложение "Антидопинг ПРО". Оно доступно для скачивания на любом устройстве и позволяет проверить допинговую "легитимность" любого лекарственного препарата непосредственно перед его покупкой. РУСАДА активно разрабатывает программы для обучения и тестирования атлетов.

РУСАДА на национальном уровне продолжает тесно взаимодействовать с Минспортом, Минздравом, Министерством образования РФ, МВД, а также Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом. Кроме того, заключены договоры с крупнейшими вузами страны для реализации образовательных антидопинговых программ разного уровня для разных целевых аудиторий.