Медведев – о допинг-скандале: "Несоблюдение презумпции невиновности подрывает доверие"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что заявления международных спортивных организаций о невозможности полного соблюдения презумпции невиновности подрывают доверие к праву.

– Вы все слышали о допинговых скандалах и обвинениях в адрес наших спортсменов, – приводит РИА "Новости" слова Медведева. – Я не говорю о том, что здесь все благополучно, но тем не менее часть этих вопросов, как известно, были вынесены в арбитраж, были оспорены в судах. Спортивный арбитраж в Лозанне в 39 случаях, как известно, отменил пожизненную дисквалификацию для наших спортсменов.

Российские спортсмены обратились с исками о защите чести и достоинства и в суды других стран, но самое удивительное, что при этом звучат заявления от ответственных лиц в руководстве спортивных организаций о том, что в ряде случаев нельзя руководствоваться презумпцией невиновности в полном объеме, когда речь идет о спортсмене, а суд, который поддерживает принцип презумпции невиновности, надо реформировать. Понятно, что ни о каком доверии к праву в этом случае говорить уже не приходится.